33-летний гражданин Беларуси обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.





По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2014-го по апрель 2016 года арендовал две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве, используя их как офисные помещения. Он приобрел компьютеры для расчетов по системе «клиент-банк», мобильные телефоны, другую оргтехнику и осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и лицензии.









«За вознаграждение по поручению физических и юридических лиц он оказывал услуги по осуществлению переводов денежных средств на банковские счета, по инкассации денежных средств и ведению банковских счетов», — говорится в сообщении российского ведомства. Также отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы.





Доход белоруса и его подельников составил более 9,8 млн российских рублей (около 141 тысячи долларов. — Прим. TUT.BY).





Белорус заключен под стражу.

