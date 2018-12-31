Эпоха свершений и героизма: в Беларуси отмечают 100-летие БССР

100 лет назад была образована Белорусская Советская Социалистическая Республика. Она стала фундаментом для современной белорусской государственности. Кто стоял у истоков БССР? И как советское прошлое повлияло на развитие экономики страны? Ответы на эти вопросы поискала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

1 января 1919 года. По радио обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Белорусской Социалистической республики. Отныне вся власть принадлежит Советам, права – трудящимся; земля, фабрики, заводы и банки – достояние рабочих и крестьян. Столицей становится Минск. Туда из Смоленска переезжает новое правительство во главе с писателем Дмитрием Жилуновичем.

«Яркая личность, и личность очень эмоциональная. Он эмоционально воспринял и падение царизма, и Октябрьскую революцию, и главное, возможность самоопределения Белоруссии», – рассказывает Сергей Третьяк, кандидат исторических наук.

События столетней давности стали точкой отсчета развития белорусской государственности. При создании цикла фильмов съемочная группа канала «МИР» побывала в знаковых местах, а также на ведущих предприятиях страны, которые создавались в те времена.

«Самое яркое впечатление в ходе съемок мы получили от посещения наших флагманов промышленного и агропромышленного комплекса. Ведь что такое суверенитет государства? Это не только язык, население, герб, флаг, гимн. Это еще экономика – база суверенитета», – убежден Геннадий Солдатов, исполнительный продюсер представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь.

Промышленные гиганты, которые создавались в Новополоцке, Солигорске, Минске, и сегодня – бренды страны: «Нафтан», «Беларуськалий», Минский тракторный завод.

«Промышленность была важнейшим приоритетом. Надо было восстанавливать промышленность, чтобы давать рабочие места, повышать уровень жизни», – говорит Галина Бущик, историк.

Республика не раз становилась переговорной площадкой международного масштаба. 27 лет назад в Беловежской пуще главы России, Украины и Беларуси подписали историческое соглашение о распаде СССР. Крупнейшее государство на планете перестало существовать. А в 2015-м в Минске главы нескольких крупных стран обсуждали, как остановить конфликт на юго-востоке Украины.

«Удалось остановить крупномасштабные военные действия. Говоря о значении минских соглашений, и о том, что эта площадка сохраняется, можно сказать, что это начало нового этапа белорусской внешней политики», – считает Владимир Снапковский, доктор исторических наук, профессор.

Сегодня независимая Беларусь – одна из самых сильных IT-держав. Белорусский «Мир танков» захватил онлайн: свыше 200 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. А в списке резидентов Парка высоких технологий – более 400 компаний.

В документальном цикле «История Беларуси на рубежах веков» пять фильмов. Их можно будет посмотреть на телеканале «МИР».