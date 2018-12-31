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В новогоднюю ночь гродненские таможенники вручили буклеты первым путешественникам

01.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В «туристическом» пункте пропуска «Привалка» первым гражданам, въезжающим в Беларусь в новогоднюю ночь, сотрудники таможни дарили буклеты о туристических местах Гродненщины. К слову, этот пункт пропуска Гродненской региональной таможни на белорусско-литовской границе является визитной карточкой в плане дружбы народов. Ведь именно через него несколько раз в год проходят различного рода международные марафоны.
 
 
 
А вот первым, проследовавшим на въезд через этот участок белорусско-литовской границы, стал вовсе не турист и путешественник, а водитель большегруза. Пересек границу гражданин Кыргызстана, направляющийся домой, в 00:05.
 
В новогоднюю ночь гродненские таможенники вручили буклеты первым путешественникам
В новогоднюю ночь гродненские таможенники вручили буклеты первым путешественникам
 
Всего в новогоднюю ночь более 70 сотрудников Гродненской региональной таможни несли службу на передних рубежах Республики Беларусь.
 
 
 
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В «туристическом» пункте пропуска «Привалка» первым гражданам, въезжающим в Беларусь в новогоднюю ночь, сотрудники таможни дарили буклеты о туристических местах...
 
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