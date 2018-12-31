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Спасатели демонтировали опасные конструкции на месте ЧП в Магнитогорске
Спасатели в Магнитогорске продолжают разбор нижних завалов обрушившегося дома, под которыми могут находиться люди, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора во вторник.
"Сегодня днем сняли нависающие конструкции, которые грозили обрушением и были опасны. Сейчас при участии техники продолжается разбор завалов внизу", - сказал сотрудник пресс-службы.
Работы планируется продолжать круглосуточно.
Ранее сообщалось, что спасательная операция из-за угрозы обрушения переведена в формат демонтажа угрожающих обрушением конструкций.
Вечером вторника из-под завалов извлекли живым 10-месячного мальчика.
Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.
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Спасатели в Магнитогорске продолжают разбор нижних завалов обрушившегося дома, под которыми могут находиться люди, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в...
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