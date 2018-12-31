Хоккеист устроил дебош в самолете из Сочи, рейс совершил аварийную посадку в Воронеже

Пассажирский лайнер прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить еще устроил дебош", - сказал источник.

Попытки бортпроводников успокоить дебошира не увенчались успехом.

"Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж", - сказал источник.

У трапа самолет встречала полиция. После посадки дебошира задержал поднявшийся на борт наряд полицейских.

Самолет продолжил полет в Москву.

Позже выяснилось, что дебош в бизнес-классе лайнера Сочи-Москва в новогоднее утро устроил хоккеист.

"Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", - сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Воронежа.

Во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. "Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу", - сказал источник.

Авиадебошир был привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД России.

"Сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть Юго-Восточной ЛУ МВД России на транспорте. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.