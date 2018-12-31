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Американец, задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже, приехал к другу на свадьбу

01.01.2019 19:57 — Разное | Ежедневник  
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Американец, задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже, приехал к другу на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в России из-за подозрений в шпионаже, приехал в Москву на свадьбу. Об этом в интервью CNN рассказал его брат Дэвид Уилан.

Пол Уилан, уроженец Канады, ранее служил в морской пехоте США. Во время службы он участвовал в многочисленных командировках, участвовал в боевых действиях в Ираке.

Семья американца отвергает все обвинения. «Мы очень озабочены его безопасностью и самочувствием. Он, без всяких сомнений, невиновен, и мы верим, что его права будут соблюдены», - рассказал Дэвид Уилан.

Пол Уилан вылетел в Москву 22 декабря. По словам брата, его пригласили в российскую столицу знакомые. В Москве он должен был быть гостем на свадьбе между еще одним бывшим морпехом и россиянкой. Свадьба должна была состояться 27 декабря, в пятницу, однако на мероприятие Уилан не приехал. Связаться с ним семье не удалось.

«Когда мы не смогли с ним связаться, мы были очень обеспокоены. Мы все еще волнуемся, однако по крайней мере мы знаем, что он жив», - рассказал брат.

О задержании гражданина США по подозрению в шпионаже ФСБ объявила 31 декабря. В ведомстве заявили, что он был задержан «при проведении шпионской акции» 28 декабря. В отношении Уилана заведено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Российские власти направили соответствующее уведомление Госдепартаменту США. Американские дипломаты уже запросили консульский доступ к задержанному, пишет РБК.

 
 
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Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в России из-за подозрений в шпионаже, приехал в Москву на свадьбу. Об этом в интервью CNN рассказал его брат Дэвид Уилан.
 
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