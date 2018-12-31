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Ивашко вышел во 2-й круг турнира в Индии

01.01.2019 20:28 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко вышел во 2-й круг турнира TATA OPEN MAHARASHTRA с призовым фондом 589 680 долларов в индийском городе Пуна.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

Илья Ивашко (№ 91 рейтинга ATP) в первом круге взял верх над Хубертом Гуркачем (№ 86 ATP) из Польши — 6:7 (9:11), 6:2, 6:3.

Во 2-м раунде соперником белоруса станет 30-я ракетка мира француз Жиль Симон, который посеян на турнире под 3-м номером.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко вышел во 2-й круг турнира TATA OPEN MAHARASHTRA с призовым фондом 589 680 долларов в индийском городе Пуна.
 
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