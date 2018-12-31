В Европе изымают из оборота банкноты в 500 евро

В новом году купюра достоинством в 500 евро будет постепенно изъята из оборота. Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью. По утверждению криминалистов, именно эти купюры предпочитают использовать мафиозные структуры, сообщает euronews.com.



Фото: Reuters

Однако, если в 17 странах еврозоны такие розовые банкноты выйдут из оборота уже в январе, то в Германии и Австрии это произойдет только в конце апреля. Именно в этих двух странах в обращении находится максимальное количество таких банкнот.

По данным ЕЦБ, в конце марта в обращении находились 594 417 006 таких купюр. Хотя это всего лишь около трех процентов всех банкнот евро, но они составляют огромную сумму — почти 300 млрд евро — или почти 30 процентов стоимости наличных денег евро.

Купюры в 500 евро не печатают уже с 2014 года.