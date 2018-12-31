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От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

01.01.2019 20:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какие события уж точно войдут в историю Беларуси в 2019 году? Корреспондент Анастасия Иванникова о том, что наступивший год готовит.

Яркое, красочное и поистине захватывающее зрелище. А благодаря нашим спортсменам, Беларусь седьмая в неофициальном общекомандном зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это июнь 2015-го, Баку. Тогда столица Азербайджана превратилась в эпицентр спортивного праздника. Сегодня эти кадры уже история.

Похожую спортивную историю в 2019 году писать будет и Беларусь. Принимать готовимся масштабное спортивное первенство. 50 стран, 15 видов спорта, 23 дисциплины, более 4 тысяч спортсменов и 18 тысяч аккредитованных участников... Арифметика II Европейских игр нешуточная.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

А уже в конце июня все журналисты и болельщики откроют еще и медальный счет. В течение 10 дней спортсмены разыграют 199 победных комплектов. За три года подготовки сделано немало. Речь здесь и про организацию, и про строительство спортивных объектов. Их на карте Минска прибавилось. Чего стоит только реконструкция стадиона «Динамо». Сейчас основное внимание техническому исполнению.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Несколько серьезных модулей управления Играми уже готовы и прошли тестирование: такие как аккредитация, прием, прибытие и размещение, управление Играми, спортивные заявки и многие другие.

Разработан и реализуется план транспортного обеспечения клиентских групп Игр. Буквально через месяц начнут поступать первые транспортные средства в парк дирекции.

Вспомним в нынешнем году и свою историю. Беларусь будет праздновать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сразу подготовимся и к 2020-му – 75-летию Великой Победы.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Юбилейные даты, конечно, масштабно отпразднуем. Немало будет и мероприятий, направленных на улучшение условий жизни ветеранов, ремонт и благоустройство памятников, патриотическое воспитание молодежи.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы павінны памятаць пра велічны подзвіг усяго нашага народа. Гэта не толькі нейкія рэчы, звязаныя, безумоўна, з гераізмам салдат на фронце, але і штодзённае жыццё па захаванню дзяцей. Мы павінны велічна адзначыць гэта, бо гэты юбілей – гэта перамога жыцця над смерцю.

Принесет 2019-й и прибавку в зарплатах. Прогнозируется, что средняя перешагнет 1 тысячу рублей. А вот средняя заработная плата бюджетников составит 80 % от средней зарплаты по стране. Это даже прописали в бюджете. Изменится и «минималка».

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Елена Пещенко, заместитель начальника управления организации и мотивации труда Главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
В соответствии с решением правительства Республики Беларусь с 1 января 2019 года изменяется размер минимальной заработной платы, которая составит 330 рублей.

Наниматель обязан применять минимальную заработную плату в качестве нижней границы оплаты труда работника, при условии, что работник отработал полную норму рабочего времени, выполнял свои трудовые обязанности в соответствии с законодательством, трудовым договором и иными документами, и выплачивается она с учетом отработанного рабочего времени.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Впрочем, все прогнозы развития строиться будут на данных переписи населения. Ждать ее тоже нужно в 2019-м. Как анонсируется, в анкетах не упустят ничего. Спросят о занятости, источниках доходов. Будут и ноу-хау, а точнее, вопросы о дополнительном образовании, планировании детей и даже сельскохозяйственной деятельности.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Первый этап переписи уже прошел в ноябре 2018 года. Жилой фонд зарегистрирован. Регистраторы учли и неиспользуемые помещения, где возможно проживание людей. Совсем скоро придет время сбора информации. Кстати, перепись решили провести, не используя бумажные носители.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Мы предоставим населению три способа переписаться: интернет-перепись, перепись на стационарном участке, на котором будут присутствовать переписчики с планшетами, в которые будет вноситься информация, и непосредственно приход переписчиков к тем людям, которые не перепишутся по интернету.

Перепись дает ответы на массу вопросов: где построить школу, где должна быть размещена больница, где необходимо добавить маршруты транспорта. Эта информация также нужна для того, чтобы рассчитать бюджеты.

От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году

Анастасия Иванникова, СТВ:
Ну а что еще подарит всем белорусам 2019-й, покажет время. Но как бы то ни было все уж точно верят в то, что ярких, красочных и действительно значимых событий будет немало. Немало, конечно, работы будет и нам, журналистам. Но обещаем: обо всем обязательно расскажем.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Какие события уж точно войдут в историю Беларуси в 2019 году? Корреспондент Анастасия Иванникова о том, что наступивший год готовит. Яркое,...
 
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