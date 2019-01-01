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Родина Президента: в застенках Шкловского РОВД

01.01.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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У шкловских милиционеров есть волшебный пассаж: в случае чего едем в отделение. Многие пугаются данного предложения. А вот у добропорядочных граждан есть вопрос: а чего бояться туда ехать — там что, расстреливают или пытают?

Родина Президента: в застенках Шкловского РОВД
 Оказывается, опасения граждан небеспочвенны.

Выходи, поговорим...
Сопелев Леонид Петрович, от роду 67 лет, трудовой стаж 49 лет, в том числе 13 лет на целине. Грамот и дипломов у него больше, чем сотрудников в штате Шкловского РОВД. Рост имеет 166 см, вес 64 кг (запомним эти данные). В свое время был членом правления колхоза «Победа», членом РК КПБ, членом исполкома, депутатом сельского совета. 


Но в одночасье он стал преступником с перспективой осуждения (его этим пугают сотрудники Шкловского РОВД).

Проживают в деревне и ранее судимые, которые периодически собираются отметить какой-нибудь праздник. Пьют самогон, производимый одним из них, ругают отсутствующих, строят планы безбедной жизни. Не удивительно, что иногда после совместных попоек что-то у хозяина по словам того же хозяина исчезает. Тут и начинаются фантазии, а с ними и поиск «виновного» в кражах. 


Обратить бы сотрудникам милиции внимание на собутыльников пострадавшего и моментально раскрыть преступление. Но тогда не будет работать схема и придется заниматься жизненной историей преступлений родственника своего человека-силовика. Или еще одного их (силовиков) товарища, имеющего доступ к материальным ценностям отдельных граждан (пусть не смущает витиеватость изложения — не пойман таки и не вор). Вот и созревает идея посетить с визитом хозяйство Сопелевых с целью привлечения к ответственности — благо, живет не совсем далеко и уровень его достатка позволяет вернуть якобы похищенное. А пока...а пока юные лейтенанты подставляют уважаемых (впрочем, не всех — об этом позже) подполковников под очистку замаранных мундиров.

Хронология событий такова. 27 августа 2018 года Леонид Петрович на своем подворье вместе с товарищем (оба пенсионеры) Олегом Ерофеевым ремонтировали бензопилу. В это время к дому подъехала машина, из которой вышли 2 человека в гражданской форме и предложили Сопелеву Леониду проехать в Шкловский РОВД. Он попросил представиться и предъявить основание для его этапирования в Шклов. Вместо того, чтобы объяснить ситуацию, ст. лейтенант милиции Шкловского РОВД Максим Иванов вместе с напарником набросились на Леонида Петровича (вспомните его антропологические данные), заломили руку и стали бить в спину. Сил у 67-летнего пенсионера сопротивляться двум молодым дуроломам не было и его сумели затащить в автомобиль и завезти в РОВД.

На действие милиционеров была написана жалоба в прокуратуру Шкловского района и УВД Могилевского облисполкома. В ответе начальника Шкловского РОВД подполковника Крылова В.Г. Сопелеву Леониду значится: «Нарушений сотрудниками отдела внутренних дел Шкловского райисполкома норм Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях при ведении административного процесса не установлено. 


Применение в отношении Вас физической силы признано в соответствии со ст.26 и 27 Закона Республики Беларусь от 17.07.2007 г. правомерным». А какого ляда милиционеры делали на подворье Сопелева Леонида и что послужило причиной их ярости уважаемого Вячеслава Георгиевича, видимо, не интересует.

Что ж, если начальник считает лейтенантов правыми в данной ситуации, то и подчиненным воля вольная в отношениях с подозреваемыми гражданами.

Не удивительно, что с момента доставки «подозреваемого» в застенки Шкловского РОВД начался сущий кошмар.

Комментарии, как говорится, излишни.

Кто съел ужин задержанного?
Приблизительно в 22-00 27 августа 2018 года (без пищи и воды, без лекарств по вине сотрудников Шкловского РОВД Леонид Сопелев находился около 10 часов) он был помещен в ИВС РОВД как административно арестованный. При этом Леонида Петровича не накормили, не дали лекарства, не выдали подушку, простыню, хотя остальные задержанные постельными принадлежностями были обеспечены.

28 августа около 10-00 всем арестантам был предложен чай, а примерно в 11-00 Сопелева Леонида из ИВС доставили в суд Шкловского района, который осудил его на 1 сутки ареста. Леонид Сопелев обязан возместить расходы на питание при пребывании в ИВС (12,25 рублей) и нотариальный тариф за совершение исполнительной надписи нотариуса (всего 36,75 руб.). После суда Леонида Сопелева доставили к зам. начальника РОВД Сысоеву А.С., который предложил признать вину (суть которой так и не пояснил), потому что не сегодня, так завтра, через месяц или через год мы тебя все равно посадим.

Вопрос ведь не в том (Леонид Сопелев, поверьте, получает неплохую пенсию), что жалко 12,25 рублей за якобы съеденный ужин. Ужин в самом деле кем-то съеден — есть подозрение, что не осужденными. В таком случае, следует УСБ обратить внимание и на крохоборство шкловских милиционеров. Ну, или, опять стать в позу и продолжать и далее наляпывать грязь на милицейские мундиры. А может все-таки признать вину лейтенантов и навести порядок в своем ведомстве, господин подполковник вкупе с подчиненными? И перешагнуть через амбиции, извинившись перед Леонидом Сопелевым. Или доказать его вину, что не означает автоматического применения силы к преступнику.

Эй, старичелло!
О культуре отношений с гражданами Беларуси вроде бы все ясно (представляю, что творится с преступниками), но и разговаривать следующим образом с ветераном труда непозволительно. Казалось бы, один эпизод, но и характеристика вертикали шкловских офицеров (если можно их таковыми назвать) милиции.
Р.S. Благодаря принципиальной позиции прокурора Шкловского района Д.Ленчевского и начальника Шкловского РОСК Ю.Юрченко в данное время проводится скрупулезная проверка действий сотрудников Шкловского РОВД в отношении жителя аг.Добрейка Л.Сопелева.





 
 
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У шкловских милиционеров есть волшебный пассаж: в случае чего едем в отделение. Многие пугаются данного предложения. А вот у добропорядочных граждан есть вопрос: а...
 
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