Лукашенко выразил соболезнования родным и близким жертв в Магнитогорске

Соболезнования Александр Лукашенко выразил губернатору Челябинской области России Борису Дубровскому, родным и близким погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов», — говорится в соболезновании.





Напомним, около 6 утра 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске (Челябинская область, Россия) произошел взрыв газа, в результате обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Произошло обрушение перекрытий с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, повреждены 48 квартир.









Из-под завалов извлечены тела 7 погибших. Пять человек находятся в медицинских учреждениях. Установлено местонахождение 84 человек. Местонахождение 30 человек, которые могли находиться в подъезде в момент взрыва, остается неизвестным.









Власти области пообещали выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь, предоставить квартиры жителям разрушенного подъезда.





Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения склада на первом этаже дома.