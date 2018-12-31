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Лукашенко выразил соболезнования родным и близким жертв в Магнитогорске

01.01.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Президент Беларуси подчеркнул, что в нашей стране с глубокой печалью восприняли известие о случившейся в Магнитогорске трагедии.

Соболезнования Александр Лукашенко выразил губернатору Челябинской области России Борису Дубровскому, родным и близким погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
 
«Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов», — говорится в соболезновании.

Напомним, около 6 утра 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске (Челябинская область, Россия) произошел взрыв газа, в результате обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Произошло обрушение перекрытий с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, повреждены 48 квартир.


Из-под завалов извлечены тела 7 погибших. Пять человек находятся в медицинских учреждениях. Установлено местонахождение 84 человек. Местонахождение 30 человек, которые могли находиться в подъезде в момент взрыва, остается неизвестным.


Власти области пообещали выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь, предоставить квартиры жителям разрушенного подъезда.

Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения склада на первом этаже дома.

 
 
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Президент Беларуси подчеркнул, что в нашей стране с глубокой печалью восприняли известие о случившейся в Магнитогорске трагедии.
 
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