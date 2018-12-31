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Российские СМИ устроили истерику по поводу новогоднего поздравления Лукашенко

01.01.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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Причиной первоянварской истерики российских СМИ стало новогоднее обращение Александра Лукашенко к беларусскому народу.



Практически все российские СМИ, включая РИА «Новости», ТАСС и «Эхо Москвы», акцентировали внимание или вынесли в заголовок новости о поздравительном обращении президента Беларуси тот факт, что Александр Лукашенко не упомянул соседнюю страну, пишет reform.by.
 
Особое внимание российских пропагандистов вызвала фраза главы Беларуси об укреплении государственности и сохранении страны.

К слову, их собственный президент Владимир Путин также не упоминал нашу страну в своем новогоднем обращении. Почему-то это факт никого не удивил.


Возможно, компенсировать невнимание беларусского президента к России может новогодняя речь президента Украины, который не раз упоминал восточную соседку.

Петр Порошенко, в частности, сказал:

«Пусть благодарность нашу и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них — Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях».

 
 
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Причиной первоянварской истерики российских СМИ стало новогоднее обращение Александра Лукашенко к беларусскому народу.
 
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