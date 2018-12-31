Российские СМИ устроили истерику по поводу новогоднего поздравления Лукашенко









reform.by . Практически все российские СМИ, включая РИА «Новости», ТАСС и «Эхо Москвы», акцентировали внимание или вынесли в заголовок новости о поздравительном обращении президента Беларуси тот факт, что Александр Лукашенко не упомянул соседнюю страну, пишет

Особое внимание российских пропагандистов вызвала фраза главы Беларуси об укреплении государственности и сохранении страны.





К слову, их собственный президент Владимир Путин также не упоминал нашу страну в своем новогоднем обращении. Почему-то это факт никого не удивил.









Возможно, компенсировать невнимание беларусского президента к России может новогодняя речь президента Украины, который не раз упоминал восточную соседку.





Петр Порошенко, в частности, сказал:





«Пусть благодарность нашу и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них — Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях».