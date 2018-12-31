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Нацбанк запретил валютные облигации

01.01.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Как это скажется на тех, что уже выпущены?

Слухи, что Нацбанк в рамках дедолларизации собирается запретить банкам и компаниям выпускать валютные облигации, подтвердились: правление главного банка подписало соответствующее постановление в субботу, 22 декабря, пишет kp.by

На валютных облигациях можно было заработать значительно больше, чем на депозитах. Ставки по вкладам в долларах сейчас недотягивают и до 3% годовых, а на облигациях удавалось заработать все 7%, если не больше. Теперь же компании смогут выпускать, а белорусы - покупать только облигации в рублях. Ставки по ним тоже чуть выше, чем по вкладам - около 12 - 15% (долгосрочный безотзывный депозит можно открыть под 10%).

Но что, если вы купили валютную облигацию какой-нибудь белорусской компании, а срок ее погашения (то есть момент, когда вам вернут деньги) настанет только через несколько лет? В постановлении Нацбанка сказано:

- По облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, выпуск которых зарегистрирован в Республике Беларусь до даты официального опубликования настоящего постановления, использование иностранной валюты допускается до полного исполнения обязательств эмитентом.


Получается, если компания зарегистрировала выпуск своих облигаций до 22 декабря, то она сможет выплачивать по ним проценты и погашать их в долларах или евро. Но обязанности вернуть деньги инвесторам (то есть покупателям облигаций) именно в иностранной валюте у них не будет.

Если вы хотите избавиться от своих облигаций в долларах-евро раньше срока, то продать их за валюту можно будет до 1 марта 2019 года. К слову, облигации некоторых компаний, выпущенные в валюте, все еще есть в продаже и их можно приобрести. Но опять же только до 1 марта.

Облигации в долларах-евро по-прежнему можно будет купить у государства. Они чуть менее выгодные, чем облигации компаний и банков, но заработать на них все равно можно больше, чем на депозите. Например, в начале декабря Минфин выпустил облигации в евро под 4,95% годовых.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как это скажется на тех, что уже выпущены?
 
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