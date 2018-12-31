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Российский политик Ройзман: Наши скупают разные беларусские паблики в соцсетях и начинают потихонечку вбрасывать

01.01.2019 19:49 — Разное | Партизан  
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Российский политик Евгений Ройзман считает, что российские власти проводят активные мероприятия в отношении Беларуси.


Фото: pravmir.ru

Своими мыслями бывший глава Екатеринбурга поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в передаче «Персонально ваш» 31 декабря.

— На самом деле явно что-то происходит. Во-первых, само назначение Михаила Бабича в Беларусь — это, конечно, уже жест. И многие воспринимают его как спецпорученца президента, у которого стоят совершенно конкретные задачи, — обратил внимание российский политик.

— Дальше. Беларусь находится в напряжении. И в свое время, после того, как мы зашли в Украину, в Беларуси появилось много плакатов, которые напоминают людям о том, что надо знать родную речь, не забывать ее и на ней разговаривать. То есть там попытались возбудить некоторый такой местный национализм. Это заметно. Мало того, известно сейчас, что наши потихонечку скупают разные беларусские паблики, аккаунты в соцсетях и начинают потихонечку вбрасывать. Надо понимать, что в Беларуси практически нет беларусского телевидения. Там абсолютное большинство населения смотрит наш телевизор, поэтому если понадобится какая-то пропаганда, она включится моментально, — считает Евгений Ройзман.

Российский политик заявил, что у Лукашенко «тяжелейшая ситуация» и ему некуда уходить. Перед президентом Беларуси, по мнению Ройзмана, стоит выбор — получить гарантии личной безопасности в обмен на суверенитет Беларуси или «стоять до конца».

— Для нас это заведомо слабый противник. Но я не уверен, что это хорошо закончится, — сказал Ройзман.

Российский политик делает вывод, что активные мероприятия российских властей могут разрушить добрые отношения между народами.

— У нас очень добрые, соседские отношения, и когда власть влезает в эти отношения… Понимаете, это отношения между народами именно добрые. Если власть влезет сейчас в эту ситуацию в сапогах, я не думаю, что мы сумеем остаться друзьями, — делает вывод Евгений Ройзман.

 
 
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Российский политик Евгений Ройзман считает, что российские власти проводят активные мероприятия в отношении Беларуси.
 
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