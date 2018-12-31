В польских магазинах только одно воскресенье в месяц будет рабочим









Укринформ . Следовательно, торговые центры по всей Польше в 2019 году будут работать только в последнее воскресенье месяца, сообщает





Исключение в торговле в воскресенье составят периоды перед праздниками. В частности, перед Пасхой рабочими будут два воскресенья, а перед Рождеством – одно воскресенье.





Согласно принятому в польском Сейме в 2017 году закону, в 2018 году торговля велась только в первое и последнее воскресенье месяца, а во второе и третье она была запрещена.









В течение 2019 года торговля будет вестись только в последнее воскресенье месяца. Зато с 1 января 2020 года в воскресенье будет действовать полный запрет на торговлю, за исключением избранных семи воскресений в году. В частности, запрет на торговлю не будет действовать в две недели перед Рождественскими праздниками, одно воскресенье перед Пасхой и в последние воскресенье января, апреля, июня и августа.



