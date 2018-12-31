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В польских магазинах только одно воскресенье в месяц будет рабочим
С 1 января в Польше торговля сокращен с двух воскресений в месяц до одного.
Следовательно, торговые центры по всей Польше в 2019 году будут работать только в последнее воскресенье месяца, сообщает
Исключение в торговле в воскресенье составят периоды перед праздниками. В частности, перед Пасхой рабочими будут два воскресенья, а перед Рождеством – одно воскресенье.
Согласно принятому в польском Сейме в 2017 году закону, в 2018 году торговля велась только в первое и последнее воскресенье месяца, а во второе и третье она была запрещена.
В течение 2019 года торговля будет вестись только в последнее воскресенье месяца. Зато с 1 января 2020 года в воскресенье будет действовать полный запрет на торговлю, за исключением избранных семи воскресений в году. В частности, запрет на торговлю не будет действовать в две недели перед Рождественскими праздниками, одно воскресенье перед Пасхой и в последние воскресенье января, апреля, июня и августа.
Запрет на торговлю в воскресенье в Польше не будет распространяться, в частности, на пекарни, магазины, специализирующихся на продаже кондитерских изделий и мороженого, автозаправки, цветочные магазины и магазины с сувенирами, почтовые отделения, киоски с прессой, места продажи лотерейных билетов.
За нарушение этого закона грозит штраф от 1 тыс. (7 тыс. грн) до 100 тыс. злотых (700 тыс. грн).
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С 1 января в Польше торговля сокращен с двух воскресений в месяц до одного.
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