Условно бесплатная медицина. В Латвии вводят налог на здоровье. Как это будет работать?

1 января 2019 года в Латвии вступает в силу новая система обязательного страхования здоровья. Все медуслуги разделят на два пакета — базовый и полный. Полный пакет медицинской помощи будет доступен далеко не всем, а тем, кто платит обязательные соцвзносы, или попадает в одну из льготных групп. Десяткам тысяч человек придется либо заплатить государству обязательный взнос, либо расплачиваться за услуги по коммерческому прейскуранту.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Однако из-за проблем с ИТ-инфраструктурой Национальная служба здравоохранения Латвии в начале года не сможет ввести на практике поправки к закону, предусматривающие разделение услуг здравоохранения на две корзины — для социально застрахованных и незастрахованных жителей. То есть временно запуск новой системы обязательного страхования здоровья перенесли.

В базовый пакет входят , например, неотложная медицинская помощь, услуги в приемных отделениях и помощь в больнице до того момента, когда угроза жизни миновала, услуги семейного врача, диагностические обследования и лабораторные исследования, которые проводятся по направлению семейного врача, уход за беременными женщинами и помощь при родах.

В полный пакет входят в том числе первичный уход (в том числе, лечение зубов для детей в возрасте до 18 лет и отдельных групп населения), консультация у врача-специалиста, лабораторные и диагностические исследования по направлению врача-специалиста, лечение в дневном стационаре.

Полный пакет медицинских услуг по-прежнему будут получать все легально занятые работники, за которых работодатель платит социальный налог. Изменения не касаются жителей Латвии, которые входят в одну из групп "льготников", в том числе несовершеннолетних, сирот, официальных безработных, доноров органов.

Те, кто не платит обязательные социальные взносы и не входит в группу "льготников", могут внести добровольный взнос в госбюджет,:

В 2018 году он должен заплатить 51,5 евро (1% от минимальной зарплаты за год);

В 2019 году сумма составит 154,8 евро (3% от минимальной зарплаты за год);

В 2020 году — 258 евро (5% от минимальной зарплаты за год).

В тот момент, когда человек изъявит желание присоединиться к системе, его попросят заплатить за два года. Таким образом, для того, чтобы "полная корзина" заработала с 1 января 2019 года, нужно заплатить 206,4 евро.

Пока точно не известно количество жителей страны, которые будут вынуждены вносить добровольные взносы за обязательное страхование здоровья. В 2018 году звучали разные цифры: в марте министр здравоохранения Анда Чакша говорила о 100-300 тысячах человек. В июле она же говорила уже о том, что в зоне риска могут оказаться от 30 до 40 тысяч жителей.