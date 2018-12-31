Как отметили Новый год по всему миру: фотогалерея





В ночь на 1 января во всех уголках Земли отмечают наступление нового календарного года. RTVI собрал самые яркие фотографии праздника.





Нью-Йорк, США Adam Hunger / AP





Москва, Россия Марина Лысцева / ТАСС





Сидней, Австралия ZUMA / TASS





Дубай, ОАЭ Ali Haider / EPA / TASS





Цюрих, Швейцария Ennio Leanza / EPA / TASS





Лондон, Великобритания Pete Maclaine / EPA / TASS





Лондон, Великобритания Paul Woodman / Zuma / TASS





Куала-Лумпур, Малайзия Zuma / TASS





Индонезия Zuma / TASS





Бельгия Zuma / TASS





Рим, Италия Massimo Percossi / EPA / TASS





Париж, Франция imago / PanoramiC / TASS





Мадрид, Испания Rodrigo Jimenez / EPA / TASS





Афины, Греция Angelos Tzortzinis / DPA / TASS





Берлин, Германия Monika Skolimowska / DPA / TASS





Китай / Zuma / TASS





Китай / Zuma / TASS





Бразилия Leo Correa / AP

Одними из первых на Земле Новый год встретили в Австралии. Там около миллиона человек собрались в Сиднейской бухте, длина которой около 20 км. На встречу 2019-го года власти потратили около 8,5 тонны фейерверков.

В Москве Новый год можно было встретить на 38 площадках. На Красной площади, где перед этим залили каток, в новогоднюю ночь снимали новогоднее шоу, поэтому попасть туда можно было только по пропускам. Зато Новый год можно было встретить в нескольких московских парках и в том числе в Парке горького (там, правда, сразу после боя курантов обрушился мост с людьми, но к счастью серьезно никто не пострадал).

В Нью-Йорке 2019-й год традиционно встречали на Таймс-сквер, где в этот раз выступили Стинг, Кристина Агилера и Снуп Дог. Из-за дождя пришедшим на праздник пришлось потратить $10 на пластиковые пончо, так как зонты были запрещены по соображениям безопасности.

В Берлине под встречу Нового года отвели место от Бранденбургских ворот и до Колонны победы — всего около двух километров. В центр города, где, например, выступала британская певица Бонни Тайлер, пришли десятки тысяч человек

В Лондоне Новый год встретили под звуки знаменитого Биг-Бена. На самом деле часы находятся на реставрации до 2020 года, но в честь праздника их привели в действие с помощью специального электрического механизма. После этого на набережной Виктории запустили фейерверки. Новый год в центре столицы Соединенного королевства отмечали больше 100 тысяч человек.

В Париже местом праздника стали Елисейские поля. Из-за протестов «желтых жилетов» и высокой террористической опасности центр города охраняли усиленные наряды полиции, кроме того в местах гуляний запретили алкоголь и ограничили движение автомобилей.

В Китае Новый год 1 января отмечается не очень широко, так как главным праздником считается 5 февраля — Китайский новый год. Тем не менее, в некоторых города устроили запуск фейерверков и обратный отсчет до наступления 2019-го года.