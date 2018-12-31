Новые правила получения заграничных посылок — «лимит» до 200 евро

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Порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь увеличили до 200 евро и 31 килограмма. Это предусмотрено президентским указом от 22 декабря № 490 «О таможенном регулировании», сообщает пресс-служба главы государства. Документ не только увеличивает лимиты на международные посылки, чего так давно ждали любители онлайн-шопинга, но и существенно облегчает работу экспортерам в части упрощенного декларирования товаров, «бестранзитной» технологии их доставки, вводит дополнительные послабления в области таможенного администрирования для белорусских резидентов СЭЗ. Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно было платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно необходимо было заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку. Однако есть один нюанс. Указ увеличивает предельно допустимую месячную норму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности) при сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.

Документ также снимает ограничения на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями. Читать полностью здесь.