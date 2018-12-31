﻿ «Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея

01.01.2019 21:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 1 января в Национальном аэропорту «Минск» встречали первых хоккеистов, которые прилетели в Беларусь для участия в Рождественском турнире среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда ОАЭ прибыла в Минск для участия в XV Рождественском турнире любителей хоккея

Представителям Объединенных Арабских Эмиратов как никому другому требуется акклиматизация. Соревнования с неофициальным статусом «Чемпионат мира среди ветеранов» стартует 3 января. Корреспондент Вадим Смоляк продолжит тему.

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея

Обойти стороной грозного соперника помогла смена формата турнира. Впервые 12 команд делятся на четыре группы – по три дружины в каждой. Победители встретятся в плей-офф, где разыграют медали и главный трофей.

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея

Вадим Смоляк, СТВ:
Уже традиционно хоккейные баталии пройдут на «Чижовка-Арене». В первый день, 3 января, сыграют сразу четыре матча. Стартует турнир со встречи команд Словакии и Швейцарии. В 17.30 состоится официальная церемония открытия. Завершением вечера станет встреча белорусской дружины с дебютантом турнира – сборной Международной федерации хоккея.

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея

К слову, команду из Цюриха в 2019 году предполагают усилить россиянин Андрей Николишин, до недавнего времени тренировавший московское «Динамо», и украинец Дмитрий Христич – наставник хоккейного клуба из шотландского Эдинбурга.

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Председатель Международной федерации хоккея – президент Рене Фазел – очень большой поклонник Беларуси, знаком с нашим менталитетом, с нашим подходом в организации хоккейных празднеств и чемпионата мира. Поэтому все выразили желание поучаствовать в этом турнире. Действительно, для нас это очень большая честь.

Вторым соперником команды Президента станет сборная Балтии. Беларусь является фаворитом состязаний на правах рекордсмена по количеству побед Рождественского турнира. Их в копилке сборной уже 11.

«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 января в Национальном аэропорту «Минск» встречали первых хоккеистов, которые прилетели в Беларусь для участия в Рождественском турнире среди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Условно бесплатная медицина. В Латвии вводят налог на здоровье. Как это будет работать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика