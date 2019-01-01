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WADA выступило с заявлением по дедлайну для России

01.01.2019 23:03 — Разное | Tut.by  
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу дедлайна, установленного для России, сообщает «Спорт-Экспресс».


Фото: Reuters

В декабре эксперты WADA​ не смогли в срок завершить работу по извлечению данных московской лаборатории. Процесс был остановлен из-за вопроса с сертификацией оборудования.

WADA подтверждает, что 31 декабря 2018 года истек крайний срок, когда российские власти должны были предоставить доступ к данным Московской лаборатории, и что на сегодня (1 января 2019 года) агентство не получило доступ к этим данным.

Этот дедлайн был одним из двух условий восстановления Исполнительным комитетом WADA статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации.

Президент WADA: Горько разочарован, что наша работа в Москве не была завершена

Президент WADA Крейг Риди прокомментировал неудачный итог работы специалистов WADA в Московской антидопинговой лаборатории, которые не смогли уложиться в заданные ранее сроки.

— Я горько разочарован тем, что работа, которую мы вели в Московской антидопинговой лаборатории, не была завершена к дате, согласованной в сентябре 2018 года, — приводит слова Риди пресс-служба организации. — WADA усердно работало с российскими властями для того, чтобы уложиться в сроки, во имя интересов чистого спорта. Теперь процесс, начатый исполнительным комитетом WADA в сентябре, будет принят.

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В соответствии с процессом, который был принят исполнительным комитетом в сентябре 2018 года, официальный отчет о миссии, а также вся соответствующая информация и документация будут направлены в независимый комитет по рассмотрению соответствия для рассмотрения;

14−15 января 2019 года комитет по соответствию соберется и рассмотрит всю информацию, а затем предоставит рекомендации исполнительному комитету WADA на основе вступившего в апреле 2018-го в силу нового стандарта соответствия. После этого исполком рассмотрит рекомендацию комитета. Если комитет будет рекомендовать признать Россию несоответствующей кодексу, а исполком согласится с этим, то у РУСАДА будет право оспорить это решение в CAS.

Сообщается, что WADA проинформировало министра спорта России Павла Колобкова и гендиректора РУСАДА Юрия Гануса о сложившейся ситуации и своих дальнейших шагах.

В заявлении WADA подчеркнуто: учитывая важность доступа к данным и последующего анализа данных из бывшей московской лаборатории для чистого спорта, а также, чтобы подкрепить обвинения одних спортсменов и оправдать других, эксперты агентства по-прежнему готовы приступить к извлечению данных, если проблема с сертификацией оборудования будет решена российскими властями.

WADA сообщит о любом прогрессе на заседании комитета по соответствию (14−15 января). WADA также продолжает свою работу с РУСАДА, в том числе посредством присутствия независимого международного эксперта, уполномоченного WADA, в штаб-квартире РУСАДА, чтобы обеспечить проведение надлежащих антидопинговых мероприятий, в частности тестирования, в России.

Напомним, 20 сентября исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе лаборатории.

 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало заявление по поводу дедлайна, установленного для России.
 
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