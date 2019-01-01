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ГАИ области 2 января проверит водителей на трезвость
01.01.2019 — Разное | Вороновская газета
2 января объявлен в Беларуси рабочим днем. С самого раннего утра в Гродно и области будут проводиться специальные мероприятия, направленные, в первую очередь, на контроль трезвости водителей.
Госавтоинспекция обращает внимание на недопустимость управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
– Если вы утром почувствуете, что после праздников за руль садиться не стоит, то лучше воспользоваться общественным транспортом или услугами такси, – отметили в ГАИ региона.
К слову, 1 января около 3 часов на автодороге Н-6053 вблизи агрогородка Озеры Гродненского района произошло ДТП: нетрезвый 32-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии
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2 января объявлен в Беларуси рабочим днем. С самого раннего утра в Гродно и области будут проводиться специальные мероприятия, направленные, в первую очередь, на...
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