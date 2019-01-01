ГАИ области 2 января проверит водителей на трезвость

2 января объявлен в Беларуси рабочим днем. С самого раннего утра в Гродно и области будут проводиться специальные мероприятия, направленные, в первую очередь, на контроль трезвости водителей.

Госавтоинспекция обращает внимание на недопустимость управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

– Если вы утром почувствуете, что после праздников за руль садиться не стоит, то лучше воспользоваться общественным транспортом или услугами такси, – отметили в ГАИ региона.

погибла 14-летняя школьница и еще двое несовершеннолетних девушек пострадали. К слову, 1 января около 3 часов на автодороге Н-6053 вблизи агрогородка Озеры Гродненского района произошло ДТП: нетрезвый 32-летний водитель не справился с управлением. В результате авариии еще двое несовершеннолетних девушек пострадали.

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