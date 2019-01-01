Восточный гороскоп: 2019 год обещает быть щедрым и успешным





Приближается 2019 год Желтой Земляной Свиньи – год, завершающий 12-летний цикл восточного календаря. Этот период характерен завершением дел, подведением итогов и получением щедрых дивидендов за свои труды. А покровительствует этому году планета Меркурий, которая подарит каждому человеку возможность переосмыслить собственную жизнь, подтолкнет к позитивным изменениям и научит адаптироваться к любым жизненным перипетиям. Так что же ждет в наступающем году каждого из нас?..

Крыса (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Любовь. Довольно романтичным год Желтой Свиньи окажется для Крыс. Эти люди ощутят вдохновение от новой влюбленности или почувствуют в себе желание обновить отношения со своей второй половинкой. И тем и другим стоит отправиться в романтическое путешествие.

Карьера и финансы. С деньгами у запасливых Крыс в этот период будет не так радужно. Чтобы ощущать себя комфортно и дарить счастье другим, им придется немало потратиться. Но это будут приятные траты, о которых не стоит сожалеть. Да и дела у Крыс в 2019 году будут спориться, а к зиме возможно даже повышение по службе.

Здоровье. Крысы всегда очень ответственно подходят к вопросам здоровья, и наступающий год не станет исключением. Но теперь к регулярному посещению врачей стоит добавить и занятия по укреплению организма, а значит, спорт и регулярный прием витаминов – именно то, что вам нужно.

Бык (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Любовь. Не самый спокойный год ожидает людей, рожденных в год Быка. Давая волю эмоциям, такие личности могут расставаться с любимыми или влезать в чужие отношения. Если вы не сумеете совладать со своей горячностью, у вас могут быть серьезные проблемы.

Карьера и финансы. Год Желтой Свиньи для Быков будет зажиточным, а учитывая их напористый характер, эти люди могут сорвать настоящий куш. Правда, случится это лишь в том случае, если Быки будут работать на пределе своих возможностей, а не увлекаться делами амурными или тратить жизнь на развлечения.

Здоровье. Данный год опасен для Быков рецидивами давно забытых болезней. Особенно туго придется личностям, имеющим проблемы с суставами и позвоночным столбом. Таким людям с начала года стоит основательно заняться реабилитацией.

Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Любовь. Личностей, рожденных в год Тигра, ожидает немало соблазнов в этом году. Вы будете пользоваться успехом у противоположного пола, что само по себе очень приятно. Главное не пользуйтесь этим в корыстных целях, чтобы не нанести близкому человеку душевную травму.

Карьера и финансы. В плане карьерного роста год ожидается не самым удачливым. Вам придется конкурировать за право занять должность, и конкуренция эта будет не в вашу пользу. Да и с финансами явного прибавления ожидать не стоит. Скорее всего, вам придется много тратить, но это будут приятные траты на себя и своих любимых.

Здоровье. Год Желтой Свиньи идеально подходит для путешествий, связанных с оздоровлением организма, поэтому посещайте курорты или отправляйтесь в горы, где можно употреблять натуральную пищу и дышать чистым воздухом.

Кролик (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Любовь. Желтая Свинья будет помогать Кроликам во всех их начинаниях, и прежде всего, в делах амурных. Особенно щедрой на чувства выдастся вторая половина года, когда многие Кролики повстречают человека, который изменит их жизнь. Бережно отнеситесь к этой встрече, ведь она обещает быть судьбоносной.

Карьера и финансы. На протяжении 2019 года в бизнесе у Кроликов будет получаться абсолютно все. Вы с легкостью будете заключать договоры, которые другим не под силу, а играя в лотерею, можете сорвать немалый куш. Главное, верить в свою удачу.

Здоровье. Хозяйка наступающего года оградит Кроликов от серьезных заболеваний и травм. Правда, и самим вам не помешает трепетнее относиться к состоянию организма, теплее одеваясь в холода и отказываясь от вредных продуктов, которые могут вызывать проблемы с сердцем и сосудами.

Дракон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Любовь. В наступающем году перед Драконами станет серьезный выбор между любимыми людьми. Вам придется принять волевое решение, которое понравится далеко не всем. Слушайте свое сердце, чтобы не совершить непоправимую ошибку, о которой придется горько сожалеть.

Карьера и финансы. В большинстве своем Драконы находят свое предназначение в бизнесе, где у них практически нет конкурентов. Однако наступающий год все изменит. Если вы желаете развить выгодное дело или проявить себя, выбирайте сферу, связанную с творчеством.

Здоровье. В наступающем году вам категорически противопоказаны большие физические нагрузки. Они негативно повлияют на позвоночник и могут спровоцировать образование грыжи. Кроме того, задумайтесь об отказе от курения и ограничьте употребление алкоголя.

Змея (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Любовь. Год Желтой Свиньи ожидается для Змей непростым, а все потому, что им придется вступить в конфликт с родственниками любимого человека. Данное противостояние может разрушить отношения, если вы не проявите терпение и благоразумие.

Карьера и финансы. Змеи будут всеми силами стремиться поправить свое материальное положение, но им будут мешать мнимые друзья, которые станут воровать у Змей прогрессивные идеи и строить козни. Пересмотрите свое окружение, и ваше финансовое положение тут же пойдет на поправку.

Здоровье. Змеям следует перестать воспринимать информацию близко к сердцу. Ваша впечатлительность и повышенная мнительность не принесут пользы, а вот спокойствие и рассудительность помогут сохранить в порядке нервную систему.

Лошадь (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Любовь. Личностям, рожденным в год Лошади, с наступлением нового года придется проявить все свои чувства, чтобы удержать рядом любимого человека. В отношениях будет наблюдаться опустошение, и только ваше искреннее желание сохранить любовный союз может предотвратить разрыв.

Карьера и финансы. Настоящие трудяги, Лошади ощутят поддержку от хозяйки наступающего года, благодаря чему начнут этот год на хорошей ноте и с массой интересных идей. Важно лишь обзавестись надежной командой, которая поможет вам в осуществлении намеченных планов.

Здоровье. Беспечно относящиеся к собственному здоровью Лошади и в 2019 году не изменят своим принципам. А это чревато серьезными проблемами и, прежде всего, ухудшением работы сердца. Прислушайтесь к совету и пройдите обследование в первой половине года.

Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Любовь. Будьте готовы к тому, что 2019 год начнется для вас с расставания с любимым человеком. Возможно, вы серьезно обидели его, или не берегли отношения. Настало время сделать правильные выводы и попытаться вернуть любовь.

Карьера и финансы. Год Желтой Свиньи для людей, рожденных в год Козы, будет сопровождаться серьезными вызовами. Вам предложат занять высокую должность, но для этого нужно будет поменять профиль работы или уехать из страны. Рискуйте, в этом году риск будет оправданным!

Здоровье. Диагностика – именно то, что поможет вам провести этот год в относительно хорошем состоянии. Вам будут докучать заболевания неизвестного происхождения, и только полноценное обследование позволит найти причину недуга. А вот самолечением заниматься себе дороже.

Обезьяна (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Любовь. Личностям, рожденным в год Обезьяны, хозяйка наступающего года подарит немало интересных встреч. Они будут наслаждаться флиртом и менять партнеров как перчатки. Но если для одиноких Обезьян это хороший опыт отношений, то для семейных личностей – риск попасться на измене. Следите за своими действиями и не усложняйте себе жизнь.

Карьера и финансы. В год Желтой Свиньи у вас откроются необыкновенные ораторские способности, которые позволят привлекать к себе людей и заряжать их своими идеями. Используйте этот дар по максимуму, ведь второго шанса может и не представиться.

Здоровье. Будьте осторожны, выбирая экстремальный отдых в 2019 году. Ваша беспечность может обернуться серьезными травмами, которые на долгое время прикуют вас к больничной койке. Это же относится и к зимнему гололеду.

Петух (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Любовь. Если вы желаете завоевать сердце любимого человека или ощутить гармонию в отношениях, в год Желтой Свиньи вам необходимо стать предельно откровенными с любимыми. Признайтесь им в своих чувствах, расскажите о том, что вас тревожит, и вы увидите: любимый человек обязательно поймет вас и оценит ваше доверие.

Карьера и финансы. Учитывая не самый простой характер Петуха, личностям, рожденным в год Свиньи, предстоит проявить чудеса дипломатии, чтобы найти общий язык с рабочим коллективом. В противном случае ни карьерного роста, ни финансовой обеспеченности в 2019 году вам не видать.

Здоровье. Ваша ахиллесова пята – расшатанная нервная система, и год Желтой Свиньи обозначит данную проблему. Чтоб справиться с нервами, попробуйте освоить успокоительные практики, например, йогу или медитацию.

Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Любовь. В наступающем году личности, рожденные в год Собаки, будут соперничать со своими возлюбленными за главенство в семье. Спор этот начнется в шутливой форме, но может перерасти в серьезное противостояние и повлиять на отношения с супругом или супругой.

Карьера и финансы. Неплохое материальное положение Собак в этом году может стать просто отличным, если эти люди не побоятся идти на риск. Авантюризм в этом году чаще будет радовать, нежели разочаровывать, а потому наберитесь храбрости и вперед, к успеху!

Здоровье. Год Желтой Земляной Свиньи приведет Собак к необходимости следить за своим питанием. Чтобы не ухудшить здоровье уже весной, постарайтесь избавиться от курения и пересмотреть свой рацион. Отказ от жирной и жареной пищи – как раз то, что вам нужно для здоровья.

Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Любовь. Для людей, рожденных в год Свиньи, этот период выдастся наиболее счастливым. 2019 год идеально подходит не только для предложения руки и сердца, но и для зачатия потомства. У вас есть все шансы взять от этого года по максимуму! Не упустите такой случай.

Карьера и финансы. Наступающий год поможет раскрыть в вас деловую жилку, а значит, уже в первые месяцы 2019 года задумайтесь о собственном бизнесе. При ответственном подходе и огромном желании эта работа может стать делом всей вашей жизни.

Здоровье. Крепкое здоровье не подведет вас в наступающем году, но только если вы сами не станете вредить ему. Постарайтесь соблюдать режим отдыха и сна, не переедайте и ограничивайте употребление алкоголя. Этим вы обезопасите себя от множества проблем.



