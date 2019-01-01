100 лет назад была провозглашена БССР

Сто лет назад в Смоленске была провозглашена Социалистическая Советская Республика Беларусь (БССР).

1 января 1919 года в Смоленске проходила Шестая северо-западная конференция, которая стала Первым съездом Коммунистической партии Беларуси, доклад с тезисом о провозглашении зачитал Мясников.

Республика образовалась во время Первой мировой войн, Октябрьской революции и гражданской войны. Однако Беларусь была полностью подотчетна московскому большевистскому руководству.

Представители БССР в декабре 1922-го участвовали в учреждении СССР, который в итоге похоронили Беловежские соглашения. В 1991 году на карте мира появилась независимая Республика Беларусь.

Фото hotimsk.by