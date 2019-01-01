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Тело 19-летнего парня обнаружено под окнами жилого дома в Слуцке

01.01.2019 21:43 — Разное | Партизан  
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Тело молодого человека было обнаружено утром, 1 января, под окнами возле дома 29 по улице Копыльской.

Тело молодого человека было обнаружено утром, 1 января, под окнами возле дома 29 по улице Копыльской.

Как сообщает kurjer.info, молодой человек жил на восьмом этаже этого дома.

По информации знакомых погибшего, в новогоднюю ночь он обменивался поздравлениями со своими друзьями, а 06:58 еще находился онлайн «ВКонтакте».

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.


 
 
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Тело молодого человека было обнаружено утром, 1 января, под окнами возле дома 29 по улице Копыльской.
 
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