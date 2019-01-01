Тело 19-летнего парня обнаружено под окнами жилого дома в Слуцке

Тело молодого человека было обнаружено утром, 1 января, под окнами возле дома 29 по улице Копыльской.





kurjer.info , молодой человек жил на восьмом этаже этого дома. Как сообщает, молодой человек жил на восьмом этаже этого дома.





По информации знакомых погибшего, в новогоднюю ночь он обменивался поздравлениями со своими друзьями, а 06:58 еще находился онлайн «ВКонтакте».





Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.



