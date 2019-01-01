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В Витебской области опрокинулся автобус с российскими туристами, один человек получил ушибы

01.01.2019 22:53 — Разное | Интерфакс  
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В Ушачском районе (Витебская обл.) вечером во вторник опрокинулся автобус с российскими туристами, ушибы получила одна пассажирка, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Около 19:30 туристический автобус с российскими регистрационными номерами, следовавший из Глубокого в Витебск, на дороге местного значения "Ушачи –Зябки" возле деревни Угринки съехал в кювет и перевернулся.  В автобусе находились 24 человека. 23 - граждане России (в том числе два водителя) и экскурсовод из Витебска", - говорится в сообщении УВД.

После аварии в Ушачскую центральную районную больницу для оказания помощи и диагностики ушибов доставлена одна женщина 1978 года рождения. "Более никто из пассажиров не пострадал и в госпитализации не нуждается", - уточнили в областном УВД.

Сотрудниками милиции организована доставка пассажиров с места происшествия в Ушачскую среднюю школу для временного размещения и  обеспечения их питанием. Решается вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования туристической группы в Витебск.

 На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Ушачском районе (Витебская обл.) вечером во вторник опрокинулся автобус с российскими туристами, ушибы получила одна пассажирка, сообщили в УВД Витебского...
 
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