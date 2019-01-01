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Весь 2019 год размещение статей на "Ежедневнике" со скидкой в 50 процентов!

02.01.2019 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Весь 2019 год размещение статей на "Ежедневнике" со скидкой в 50 процентов!

Только до конца января, оплатите размещение пяти статей на портале "Ежедневник" со скидкой в 50%, а потом публикуйте их в любое удобное время в течение всего 2019 года.

По случаю праздников портал деловой информации "Ежедневник" дарит всем своим клиентам прекрасную возможность сэкономить в 2019 году рекламный бюджет.

Анализ рекламных размещений наших клиентов показал, что их средняя рекламная активность составляет пять статей в год. Именно из этого показателя мы и исходили объявляя о нашей новогодней акции.

Для того чтобы иметь возможность размещать рекламные тексты со скидкой в 50%, необходимо оплатить их до конца января. После этого можно будет размещать тексты в течение всего года в любое удобное для вас время. Есть лишь одно условие - бронирование размещения не позже чем за неделю до обозначенного срока. Бронь осуществляется через электронную почту ss@ej.by и считается осуществленной при получении обратным письмом подтверждения.

Так позиция размещения рекламного текстам суперглавной новостью, при участии в акции, будет стоить вместо 1200 рублей, всего 600 рублей.


Размещение в блоке главных новостей вместо 400 рублей обойдется всего в 200 рублей!


А размещение главной новостью в рубрике вместо 240 рублей, будет стоить рекламодателю всего 120 рублей. На все размещения начисляется НДС.


На участников акции не действует изменение ценовой политики портала в течение 2019 года. Акция действует исключительно на размещение текстовых материалов на "Ежедневнике" и не затрагивает размещения статей в приложениях "Недвижимость", "Здоровье", "Отдых", "Регионы", "Автомобили".

Уточнить вопросы, связанные с участием в акции можно по тел.+375 29 758-12-46 либо по электронной почте ss@ej.by.

 
Теги: Новости
 
 
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