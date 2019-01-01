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На Гузнянском мосту в Бресте водителей поджидают "нежданчики"
02.01.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Огромная яма, которая находится в средней полосе на спуске с Гузнянского моста в сторону Московской (проспект Республики) уже стала причиной нескольких обидных ДТП. Прямо сейчас (23.30 вечер 1 января) там находится сотрудник
фото сделано ещё 23 декабря, это вот столько времени там проблема???
Кроме шанса попасть в яму, многие водители сталкиваются с внезапным маневрированием тех, кто пытается избежать "влёта". Едешь себе, никого не трогаешь в своей полосе, и внезапно тебе прямо под колёса бросается на скорости сосед. Всё нормально, это он так избегал столкновения, а вас-то и не заметил...
С другой стороны моста, но в правом ряду вообще что-то непонятное - полоса перекрыта из-за большого скопления воды - что там под ней, даже страшно представить. И не совсем понятно, почему вода не стекает.
фото - 1 января
В общем, друзья, похоже на праздники соответствующие службы слегка
В 102 и 101 звонили, не предлагать это сделать. Пока безрезультатно. А пока суть да дело - на мосту
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