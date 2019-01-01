Огромная яма, которая находится в средней полосе на спуске с Гузнянского моста в сторону Московской (проспект Республики) уже стала причиной нескольких обидных ДТП. Прямо сейчас (23.30 вечер 1 января) там находится сотрудник ГАИ на автомобиле с включённым маяком синего цвета - скорее всего, пытается защитить от очередного ДТП очередную жертву этой ямы. Хорошее решение, но может быть есть способ лучше?



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фото сделано ещё 23 декабря, это вот столько времени там проблема???

Кроме шанса попасть в яму, многие водители сталкиваются с внезапным маневрированием тех, кто пытается избежать "влёта". Едешь себе, никого не трогаешь в своей полосе, и внезапно тебе прямо под колёса бросается на скорости сосед. Всё нормально, это он так избегал столкновения, а вас-то и не заметил...

С другой стороны моста, но в правом ряду вообще что-то непонятное - полоса перекрыта из-за большого скопления воды - что там под ней, даже страшно представить. И не совсем понятно, почему вода не стекает.



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фото - 1 января

В общем, друзья, похоже на праздники соответствующие службы слегка подзабили подзабыли про данный участок, и мы решили напомнить - товарищи, 2 января самый что ни на есть рабочий день, обратите внимание на Гузнянский мост! Не можем сказать точно, но по информации из вайбера, там влетели более десяти автомобилей, а эти заграждения не раз уже сбивали.



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