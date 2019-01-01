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В Европе изымают из оборота банкноты в 500 евро
02.01.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
В новом году купюра достоинством в 500 евро будет постепенно изъята из оборота. Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью. По утверждению криминалистов, именно эти купюры предпочитают использовать мафиозные структуры,
Фото: Reuters
Однако если в 17 странах еврозоны такие розовые банкноты выйдут из оборота уже в январе, то в Германии и Австрии это произойдет только в конце апреля. Именно в этих двух странах в обращении находится максимальное количество таких банкнот.
По данным ЕЦБ, в конце марта в обращении находились 594 417 006 таких купюр. Хотя это всего лишь около трех процентов всех банкнот евро, но они составляют огромную сумму — почти 300 млрд евро, или почти 30 процентов стоимости наличных денег евро.
Купюры в 500 евро не печатают уже с 2014 года.
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В новом году купюра достоинством в 500 евро будет постепенно изъята из оборота. Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью. По...
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