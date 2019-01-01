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Пиксельные гирлянды и большой экран: белорусы встретили Новый год на главной площади

02.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Новый год в Беларуси ознаменовался праздничными фейерверками и массовыми гуляниями. На прямую связь из Минска вышла корреспондент телеканала «МИР» Ольга Баранова.

Несмотря на то, что белорусы любят встречать праздник в теплом семейном кругу, немало людей решили услышать заветный бой курантов у главной елки страны на Октябрьской площади. В этом году была установлена необычная елка высотой 34 метра, представляющая собой световой проектор: вместо светодиодной гирлянды ее украсили пиксельной. Свое убранство она меняет каждые пять-десять секунд.

Также на главной площади установили большой экран, благодаря которому люди смогли посмотреть поздравление президента Александра Лукашенко.

Подробности смотрите в сюжете.



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Теги: Минск
 
 
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На прямую связь из Минска с нами выходит наш корреспондент Ольга Баранова
 
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