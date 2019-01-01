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Минималка выросла, пенсионный возраст повысился. Что еще изменилось в Беларуси с 1 января?

02.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Минимальная заработная плата, базовая величина, пенсионный возраст  и другие показатели социальной сферы изменились в Беларуси с 1 января, сообщает БЕЛТА.

 

МЗП

Месячная минимальная заработная плата с нового года увеличилась с Br305 до Br330. Это следует из постановления Совета Министров № 870 «Об установлении размера месячной минимальной заработной платы» от 5 декабря 2018 года.

Минимальная заработная плата — это параметр, который наниматель обязан применять как низшую границу оплаты труда за работу в нормальных условиях при нормальной продолжительности рабочего времени. И, конечно, при должном выполнении обязанностей работником. При этом МЗП применяется с учетом отработанного рабочего времени. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже установленного правительством.

 

Базовая величина

Базовая величина в Беларуси увеличивается раз в год. В 2017-м она составляла Br23, в 2018-м выросла до Br24,5. С 1 января 2019 года размер 1 БВ равен Br25,5 (это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956). От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. В том числе — пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

 

Возраст выхода на пенсию

Очередной этап повышения пенсионного возраста на полгода также запущен 1 января: у мужчин он теперь составляет 61,5 года, у женщин — 56,5. То есть, начиная со второго полугодия будет назначаться пенсия для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 года.

Соответственно увеличивается и минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, — с 16,5 лет до 17 лет.

 

ЖКУ для не занятых в экономике

Реализация декрета «О содействии занятости» вступает в активную фазу. Уже с 1 декабря стала доступна база данных незанятых в экономике трудоспособных граждан. Те из них, кто имеет в собственности или снимает жилье, с 1 января должны платить по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды (пропорционально количеству оказанных ему услуг). С 1 октября 2019 года по полной придется платить и за теплоснабжение жилых помещений. Узнают об увеличении оплаты такие граждане через жировки.

Однако начисление платы за ЖКУ производится в общеустановленном порядке в случае, если не занятый в экономике гражданин сам плательщиком не является, а проживает с работающим или пенсионером. Зато для двух и более не занятых в экономике граждан, проживающих в квартире (включая собственника/квартиросъемщика), в отношении каждого из них указанные выше ЖКУ начисляются по полным тарифам.

БелТА

 
Теги: Могилев
 
 
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