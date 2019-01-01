Минималка, базовая величина, пенсионный возраст – что изменилось в Беларуси с 1 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата, базовая величина, пенсионный возраст - эти и другие показатели социальной сферы изменяются в Беларуси с 1 января, сообщает БЕЛТА.

МЗП Месячная минимальная заработная плата с нового года увеличилась с Br305 до Br330. Это следует из постановления Совета Министров № 870 "Об установлении размера месячной минимальной заработной платы" от 5 декабря 2018 года.

Минимальная заработная плата - это параметр, который наниматель обязан применять как низшую границу оплаты труда за работу в нормальных условиях при нормальной продолжительности рабочего времени. И, конечно, при должном выполнении обязанностей работником. При этом МЗП применяется с учетом отработанного рабочего времени. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже установленного правительством.

Базовая величина

Базовая величина в Беларуси увеличивается раз в год. В 2017-м она составляла Br23, в 2018-м выросла до Br24,5. С 1 января 2019 года размер 1 БВ равен Br25,5 (это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956). От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. В том числе - пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

Возраст выхода на пенсию

Очередной этап повышения пенсионного возраста на полгода также запущен 1 января: у мужчин он теперь составляет 61,5 года, у женщин - 56,5. То есть, начиная со второго полугодия будет назначаться пенсия для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 года.

Соответственно увеличивается и минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, - с 16,5 лет до 17 лет.

ЖКУ для не занятых в экономике

Реализация декрета "О содействии занятости" вступает в активную фазу. Уже с 1 декабря стала доступна база данных незанятых в экономике трудоспособных граждан. Те из них, кто имеет в собственности или снимает жилье, с 1 января должны платить по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды (пропорционально количеству оказанных ему услуг).

С 1 октября 2019 года по полной придется платить и за теплоснабжение жилых помещений. Узнают об увеличении оплаты такие граждане через жировки.

Однако начисление платы за ЖКУ производится в общеустановленном порядке в случае, если не занятый в экономике гражданин сам плательщиком не является, а проживает с работающим или пенсионером. Зато для двух и более не занятых в экономике граждан, проживающих в квартире (включая собственника/квартиросъемщика), в отношении каждого из них указанные выше ЖКУ начисляются по полным тарифам.

Новые тарифы на ЖКУ действуют в Беларуси с 1 января

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения действуют в Беларуси с 1 января, сообщает БЕЛТА.

Тарифы в 2019 году будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут (суммарно на $3,9) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на $1,1. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена господдержка населения через безналичные жилищные субсидии. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.

Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января

Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января. Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства "Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда" вступает сегодня в силу, сообщает БЕЛТА.

Цена человеко-часа рабочего четвертого разряда повышается с Br6,04 до Br7,03 при выполнении пусконаладочных работ и до Br8,15 при выполнении строительно-монтажных работ.

"Новый уровень цены человеко-часа позволит обеспечить достойную заработную плату высококвалифицированным рабочим строителям, а также исключит формирование заработной платы по региональному признаку", - прокомментировали в министерстве.

Данная мера также позволит приблизить уровень зарплаты строителей в Беларуси к уровню в соседних странах.

"При повышении на 35% цены человеко-часа рабочего четвертого разряда до уровня Br8,15 в целом по республике уровень сметной заработной платы рабочего четвертого разряда составит Br1 369,2", - сообщили в Минстройархитектуры.

Лимиты на беспошлинные посылки увеличены в Беларуси до 200 евро и 31 кг

Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен в Беларуси с 1 января до 200 евро и 31 кг. Это предусмотрено указом №490 "О таможенном регулировании", сообщает БЕЛТА.

Месячная норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных повылках выросла с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности). При этом сохраняется разовая норма одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.

Указ дает право магазинам Duty Free реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах самолетов белорусских авиакомпаний.

Сняты ограничения на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.

Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 января 2019 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 декабря 2018 года №960, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $135,1 до $89 за 1 т.

Пошлина на прямогонный бензин снизится с $74,3 до $48,9 за 1 т, на товарные бензины - с $40,5 до $26,7 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,7 за 1 т (была $40,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря 2018 года. Тогда они также были снижены.

Некоторые виды сигарет подорожали в Беларуси

Некоторые виды сигарет подорожали в Беларуси с 1 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Среди сигарет ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10 копеек подорожали Rothmans Demi Click Purple.

Поднялись в цене некоторые виды сигарет ООО "Табак-инвест", в частности "Корона". Например, на 4 копейки стали дороже "Корона", "Корона голубая", "Корона слим", "Корона слим 100", "Корона голубая слим 100", на 10 копеек - "Корона стиль" и "Корона элит". Сигареты "Форт", "Форт 7", "Форт слим" подорожали на 4 копейки. На 12 копеек поднялась цена LD Red и LD Blue, LD Club Lounge, на 10 копеек - на Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue. Стали дороже некоторые виды Camel, Winston, Sobranie.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 13 копеек подорожали Winston XS Purple Impulse.

В продаже также появятся некоторые новые виды сигарет, цены на них также размещены на сайте МНС.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-