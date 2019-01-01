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СЛУЖБА 101: Неосторожность при курении

02.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Близится время новогодних праздников, когда родители посещают утренники в детских садах, школах и других организациях, поэтому в эти дни руководители должны ещё больше акцентировать внимание на пожарной безопасности. Следует соблюдать простые правила:Пожары по такой причине в большинстве случаев приводят к гибели людей. Но особенно беспощаден огонь к любителям выпить. Употребив спиртное, человек становится невнимательным. Теряет чувство меры, чувство ответственности. Известно также, что алкоголь почти всегда оказывает усыпляющее действие. В этом случае, к примеру, непотушенная сигарета реально может погубить человека. К сожалению, любителей такого сомнительного «комфорта», как курение в постели, еще много.

СЛУЖБА 101: Неосторожность при курении
Для того чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

  • ни в коем случае не курите в квартире, домовладении;
  • никогда не ложитесь в постель с сигаретой, особенно если накануне употребили спиртное – это обстоятельство еще более ускоряет сон и ведет к гибели;
  • не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
  • курите только в специально отведенных местах.

Каждый человек должен знать, что современная квартира в случае пожара мгновенно превращается в газовую камеру, наполненную «букетом» из 70-ти отравляющих веществ, опасных для здоровья. Взрослому человеку достаточно 3-5 минут нахождения в такой среде, чтобы получить смертельную  дозу, а ребенку еще меньше. Поэтому от беспечности до трагедии всего лишь несколько минут.

В случае пожара надо немедленно позвонить  в службу МЧС по телефону 101 (назвав свою фамилию, точный адрес места пожара),  приступить к тушению пожара и эвакуации людей. Нужно помнить, что во время пожара в помещении нельзя бить окна, настежь открывать двери и устраивать сквозняк. Это способствует  притоку свежего воздуха и интенсивному горению.

Для того, чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель (АПИ). Этот прибор не займет много места в Вашем доме, он прост в эксплуатации и почти не требует технического обслуживания. Принцип его работы основан на круглосуточном и постоянном контроле плотности окружающей среды.  В случае задымления АПИ подаст серию сигналов – разбудит спящих, предупредит об опасности потерявших бдительность. Помните, цена АПИ дешевле жизни!

Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.

Сводка МЧС на 06.00 часов 02.01.2019 г.

В 2019 году на территории Республики Беларусь произошло 31 пожар, погибли 6 человек. На территории Гродненской области пожаров не произошло.

 
 
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