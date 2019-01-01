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Умер Сергей Коваль, создатель беларуской фэнтези-усадьбы Литовка

02.01.2019 09:08 — Разное | KYKY  
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Вечером 1 января умер бизнесмен Сергей Коваль, основатель фэнтези-усадьбы Литовка под Новогрудком. Как сообщают в инстаграм-аккаунте @litovka_zazerkalie, это самоубийство. «Наша Нiва» пишет, что трагедия случилось в квартире бизнесмена, а Новый год он праздновал в одиночестве.

Пару лет назад Сергей купил в Литовке земельный участок вместе с домом и превратил его в нечто похожее на мир «Игры престолов» и «Властелина колец». Например, в Литовке можно было увидеть металлического дракона, который «охраняет» свое каменное яйцо в гнезде, бронзовую жабу, душащую творческого человека. Посмотреть на гигантского «Духа леса», а ещё – вечный двигатель и Вавилонскую башню беларуского образца. Забор в виде головы человека. А если зайти в дом, можно испугаться монстров, которые выползают из стен спальни. Посетить усадьбу можно было бесплатно в любое время суток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @old_evil_foxx

Сергей очень известный в Новогрудке человек. В группе «Подслушано Новогрудок» о нём написали немало хорошего − вот, например, комментарий с наибольшим количеством лайков: «Как бы ни было, и что бы не писали, этот человек сделал много для Новогрудка. Как минимум − целое поколение выросло в его шмотках. Построил шикарное строение в Литовке и облагородил то болото, которое уже через пару лет заросло бы. У каждого хватает в шкафу дерьма, но никто не ценит, когда человек делает хорошее − исключительная черта совковского беларусика. Земля пухом ему, хоть лично и не знаком».

В ноябре Литовку закрыли «из-за многочисленных жалоб», а на следующий день появилась информация о том, что задержали «старокатолического ксёндза» Дмитрия со смелым инстаграмом из Новогорудка, который дружил с Ковалем. Сергей тогда отказался комментировать задержание Дмитрия: «Это личное. Никаких комментариев не будет».

Фото: Василий Молчанов, «Белсат»

 
 
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Вечером 1 января умер бизнесмен Сергей Коваль, основатель фэнтези-усадьбы Литовка под Новогрудком. Как сообщают в инстаграм-аккаунте @litovka_zazerkalie, это самоубийство....
 
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