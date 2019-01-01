Растет число пострадавших от петард в новогоднюю ночь

пишет Еврорадио. В Мозыре петарда разорвалась в левой руке 48-летнего мужчины, были повреждены два пальца. Медпомощь ему оказывали в городской больнице. Пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Подобное происшествие произошло в Речице, где пострадала 29-летняя женщина. У нее химический ожог правого глаза. Она также была в состоянии алкогольного опьянения. Всего в Гомельской области пострадали 4 человека,Еврорадио.





Два происшествия с пиротехникой зафиксированы на Гродненщине. В Сморгони в больницу с серьезной травмой руки попал 37-летний минчанин, а в Слониме ожоги лица получила 32-летняя местная жительница. Госпитализация ей не потребовалась.









Правоохранители подчеркивают, что эти случаи зафиксированы вне мест проведения массовых мероприятий. Также как и происшествия в Борисове и Солигорске, где пострадали дети.



