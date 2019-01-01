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Умер Владимир Дыховичный

02.01.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного.


Владимир Дыховичный/Facebook.com

 В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, пишет gazeta.ru

О его смерти в фейсбуке сообщила вдова режиссера Ольга Дыховичная.

Причина смерти молодого человека не сообщается.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. Он снялся в таких фильмах, как «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».


 
 
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В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного.
 
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