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Умер Владимир Дыховичный
В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного.
Владимир Дыховичный/Facebook.com
В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного,
О его смерти в фейсбуке сообщила вдова режиссера Ольга Дыховичная.
Причина смерти молодого человека не сообщается.
Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. Он снялся в таких фильмах, как «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».
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В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного.
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