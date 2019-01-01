Умер Владимир Дыховичный





Владимир Дыховичный/Facebook.com





пишет gazeta.ru В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного,gazeta.ru





О его смерти в фейсбуке сообщила вдова режиссера Ольга Дыховичная.





Причина смерти молодого человека не сообщается.





Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. Он снялся в таких фильмах, как «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».



