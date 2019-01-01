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В рейтинге самых перспективных футболистов по версии УЕФА белорусов нет
Репортеры UEFA.com назвали 50 молодых игроков, которые уже к концу этого года могут обрести статус звезд европейского футбола. Белорусов в этом списке нет.
Зато в этом списке трое украинцев – Андрей Лунин, Виталий Миколенко и Николай Шапоренко.
Россиян – две: это Федор Чалов и Ильзат Ахметов.
В списке талантов также оказались представитель Грузии Георгий Чекватадзе и представитель Польши Роберт Гумны.
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Репортеры UEFA.com назвали 50 молодых игроков, которые уже к концу этого года могут обрести статус звезд европейского футбола. Белорусов в этом списке нет.
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