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В рейтинге самых перспективных футболистов по версии УЕФА белорусов нет

02.01.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Репортеры UEFA.com назвали 50 молодых игроков, которые уже к концу этого года могут обрести статус звезд европейского футбола. Белорусов в этом списке нет.

Зато в этом списке трое украинцев – Андрей Лунин, Виталий Миколенко и Николай Шапоренко. 

Россиян – две: это Федор Чалов и Ильзат Ахметов. 

В списке талантов также оказались представитель Грузии Георгий Чекватадзе и представитель Польши Роберт Гумны.
 
 
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Репортеры UEFA.com назвали 50 молодых игроков, которые уже к концу этого года могут обрести статус звезд европейского футбола. Белорусов в этом списке нет.
 
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