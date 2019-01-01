Посол: «Создается впечатление, что все беды в Беларуси случились из-за Украины. А может, из-за России?»

— У нас часто звучит: хотите, чтобы было, как в Украине? А «как в Украине», на ваш взгляд?





— Это самая распространенная фраза из тех, что я слышу с первых дней своей работы здесь. Если говорить о качестве свобод, мне больше нравится, «как в Украине». А война — не дай Бог никому.





Что касается жизни людей, нам, действительно, трудно. Да и вам нелегко… Некоторые ваши люди говорят, что в Украине живут хуже, но я знаю, что очень много белорусов на выходные ездят к нам покупать продукты, одежду.





Этот вопрос непростой, и ответ на него не может быть однозначным.





Но чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной. Неоднократно говорил об этом и своим коллегам, и вашему руководству. Создается впечатление, что все беды в Беларуси случились из-за Украины. А может, из-за России?





Вспомним инцидент с оружием. Было сказано, что его через нашу границу возят туда-сюда чуть ли не беспрепятственно. Отрадно, что ваш министр внутренних дел Игорь Шуневич доложил президенту Александру Лукашенко, что с белорусскими арсеналами все нормально.





Когда я вижу на улицах Минска машины с номерами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, у меня возникает очень простой вопрос: вы контролируете, кто к вам въезжает или нет? Эти номера запрещены, такой регистрации официально нет. Российские, польские, украинские номера, как и белорусские, признаны в мире. Номера квазиреспублик не признаны никем, но машины с такими номерами ездят по Минску. Как их пустили в Беларусь белорусские пограничники? Может, некоторым руководителям некоторых ведомств лучше заняться контролем в этом плане, чем говорить, что у нас граница с Украиной ненадежна?





Хотя бы одна подобная информация подтвердилась? Что насчет джипов, которые якобы прорвались в Беларусь с нашей территории? А сообщение о том, что украинский пограничный легкомоторный самолет на триста метров залетел в белорусское воздушное пространство?





Надо бояться не нас, а тех, кто спровоцировал войну в Украине и чья пропаганда, к сожалению, негативно влияет на восприятие белорусами того, что происходит в Украине.



