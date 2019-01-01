Проверки придут на 3200 предприятий Беларуси, список уже утвержден

сообщи л БЕЛТА начальник отдела организации контрольной (надзорной) деятельности — заместитель начальника управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Андрей Асташонок. На место плановых проверок в Беларуси приходит новая форма контроля - выборочные проверки предприятий и организаций с высоким уровнем риска нарушения законодательства. В план таких мероприятий на первое полугодие включено более 3,2 тыс. субъектов,л БЕЛТА начальник отдела организации контрольной (надзорной) деятельности — заместитель начальника управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Андрей Асташонок.





Выборочные проверки основываются на системе оценки риска совершения субъектом хозяйствования правонарушений и высокой степени их негативных последствий. Как пояснил Андрей Асташонок, контролирующими органами разрабатывались критерии оценки степени риска, основанные на методике, которая была утверждена постановлением Совета Министров №43 от 22 января 2018 года. Эти критерии были должным образом утверждены и размещены в общем доступе на официальных сайтах госорганов.









На этой основе и проводился отбор субъектов для выборочных проверок на первое полугодие 2019 года. В планировании участвовали около 25 контролирующих органов, которые в общей сложности проанализировали более 27 тыс. субъектов. После проведения оценки количества субъектов на соответствие критериям, высокая степень была присвоена 9,5 тыс. субъектов.





В конечном итоге в план выборочных проверок включено 3227 субъектов.



