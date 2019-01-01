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Проверки придут на 3200 предприятий Беларуси, список уже утвержден
Среди прочих, в первом полугодии прокуратура будет проверять «Газпром трансгаз Беларусь», а КГК — «Евроторг».
На место плановых проверок в Беларуси приходит новая форма контроля - выборочные проверки предприятий и организаций с высоким уровнем риска нарушения законодательства. В план таких мероприятий на первое полугодие включено более 3,2 тыс. субъектов,
Выборочные проверки основываются на системе оценки риска совершения субъектом хозяйствования правонарушений и высокой степени их негативных последствий. Как пояснил Андрей Асташонок, контролирующими органами разрабатывались критерии оценки степени риска, основанные на методике, которая была утверждена постановлением Совета Министров №43 от 22 января 2018 года. Эти критерии были должным образом утверждены и размещены в общем доступе на официальных сайтах госорганов.
На этой основе и проводился отбор субъектов для выборочных проверок на первое полугодие 2019 года. В планировании участвовали около 25 контролирующих органов, которые в общей сложности проанализировали более 27 тыс. субъектов. После проведения оценки количества субъектов на соответствие критериям, высокая степень была присвоена 9,5 тыс. субъектов.
В конечном итоге в план выборочных проверок включено 3227 субъектов.
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Среди прочих, в первом полугодии прокуратура будет проверять «Газпром трансгаз Беларусь», а КГК — «Евроторг».
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