ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На сейчас: 11 погибших, 30 - не найдены. Спасатели обнаружили погибшего ребенка

02.01.2019 08:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в 10-этажном жилом доме Магнитогорска тела еще двух погибших. Об этом сообщил представитель регионального ГУМЧС России Михаил Юрин, передает ТАСС.

На сейчас: 11 погибших, 30 - не найдены. Спасатели обнаружили погибшего ребенка
фото Рейтер
Таким образом, число общее число погибших выросло до 11. В зоне обрушения проживали 120 человек. Судьба 30 жителей остается неизвестной.

Юрин пояснил, что разбор завалов происходит медленно, поскольку сохраняется угроза жизни спасателям, и те вынуждены «работать ювелирно». По его словам, в настоящее время работы на высоте прекращены, продолжается разбор завалов внизу.

31 декабря в одном из жилых домов в центре Магнитогорска взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. 1 января спасатели обнаружили живым 10-месячного мальчика. Младенца в тот же день в стабильно тяжелом состоянии доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.


Следственный комитет отверг версию теракта, заявив, что взрывчатых веществ или их компонентов на месте трагедии не обнаружено.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в 10-этажном жилом доме Магнитогорска тела еще двух погибших. Об этом сообщил представитель регионального...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Батюшкой года — 2018» на территории СНГ стал священник из Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Светлы шлях
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика