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«Батюшкой года — 2018» на территории СНГ стал священник из Гомеля

02.01.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Победителей конкурса «Батюшка года — 2018», проведенного на территории стран СНГ, стал настоятель храма Преображения Господня города Гомеля протоиерей Олег Кострома, об этом объявили организаторы конкурса.


Фото: favor.by

Конкурс проводится ежегодно на территории РФ и стран СНГ порталом «Приходы», организованного при поддержке Управления делами Московской Патриархии, и Грантовым конкурсом «Православная инициатива». Он проходит ежегодно в группах социальных сетей ВКонтакте и Facebook.

— Священник возглавляет информационный отдел Гомельской епархии, — информирует официальный портал Белорусской православной церкви. — В этом качестве он участвовал в грантовом конкурсе «Православная инициатива» в 2012 году, став одним из победителей с проектом «Телеканал «Православный Гомель». Теперь передачи этого телеканала можно увидеть на сайтах Гомельской епархии и «Телестудия Фавор».

Кроме того, как отмечает сайт прихода храма «Преображения Господня» Гомельской епархии БПЦ, отец Олег создал приходскую театральную труппу, где прихожане от мала до велика создают спектакли или музыкальные представления, причем на очень высоком уровне. В частности, широкий резонанс получил благотворительный мюзикл «Не забыть о Рождестве». Его представляли на сцене высших учебных заведений города бесплатно, но одновременно с показом проводилась акция по сбору средств больным детям.

Организаторы конкурса, подведя итоги, выразили признательность участникам за прекрасных кандидатов и неравнодушное отношение к их служению и деятельности. В свою очередь, приходская община и молодежная группа «Фаворовцы» на своем сайте поздравили настоятеля храма с победой и пожелали ему помощи Божией и неистощимого вдохновения в ежедневных пастырских трудах.

— Благодарен всем, кто поддержал. Неожиданно, — отреагировал в соцсетях на сообщение о победе Олег Кострома.

Еще одним победителей конкурса 2019 года стал священник Антоний Волков, настоятель храма иконы Божией Матери «Казанская» в селе Богородское Воскресенского района Нижегородской области.



 
Теги: Гомель
 
 
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Победителей конкурса «Батюшка года — 2018», проведенного на территории стран СНГ, стал настоятель храма Преображения Господня города Гомеля протоиерей Олег...
 
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