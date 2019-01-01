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Автобус с российскими туристами перевернулся в Беларуси
Автобус с туристами из России опрокинулся вечером 1 января в Витебской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Машина с российскими номерами следовала из Глубокого в Витебск, съехала в кювет и перевернулась. В автобусе находились 23 гражданина России и местный гид. В результате ЧП одна женщина была отправлена в больницу, остальные не пострадали.
Туристов временно разместили в здании школы. Решается вопрос об их дальнейшем путешествии.
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Автобус с туристами из России опрокинулся вечером 1 января в Витебской области. Об этом сообщает РИА Новости.
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