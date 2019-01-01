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Автобус с российскими туристами перевернулся в Беларуси

02.01.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Автобус с туристами из России опрокинулся вечером 1 января в Витебской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Машина с российскими номерами следовала из Глубокого в Витебск, съехала в кювет и перевернулась. В автобусе находились 23 гражданина России и местный гид. В результате ЧП одна женщина была отправлена в больницу, остальные не пострадали.

Туристов временно разместили в здании школы. Решается вопрос об их дальнейшем путешествии.


 
Теги: Витебск
 
 
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Автобус с туристами из России опрокинулся вечером 1 января в Витебской области. Об этом сообщает РИА Новости.
 
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