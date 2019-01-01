Китай построил антенну размером с Нью-Йорк





передает Oxu.Az со ссылкой на rg.ru, официально комплекс создан для раннего предупреждения о землетрясениях и геологоразведки, но многие факторы указывают, что основное предназначение комплекса - военное. КакOxu.Az со ссылкой на rg.ru, официально комплекс создан для раннего предупреждения о землетрясениях и геологоразведки, но многие факторы указывают, что основное предназначение комплекса - военное.

Проект ELF реализуется с 2006 года. Помимо гигантской антенны в провинции Хуачжун в различных областях КНР появились центры передачи и обработки данных, пишет The Drive.

Радиоволны сверхнизкой частоты проникают глубоко под землю, поэтому антенные решетки ELF могут быть использованы для разведки месторождений полезных ископаемых - в первую очередь углеводородов и редких металлов. Горнодобывающие компании уже используют для этих целей георадары меньшего размера.

Также возможно применять ELF для контроля движения масс под земной корой, что способствует раннему предупреждению землетрясений.



