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Китай построил антенну размером с Нью-Йорк
Китай достроил гигантскую антенну для работы на сверхнизких частотах (ELF), по площади сопоставимую с Нью-Йорком.
Как
Проект ELF реализуется с 2006 года. Помимо гигантской антенны в провинции Хуачжун в различных областях КНР появились центры передачи и обработки данных, пишет The Drive.
Радиоволны сверхнизкой частоты проникают глубоко под землю, поэтому антенные решетки ELF могут быть использованы для разведки месторождений полезных ископаемых - в первую очередь углеводородов и редких металлов. Горнодобывающие компании уже используют для этих целей георадары меньшего размера.
Также возможно применять ELF для контроля движения масс под земной корой, что способствует раннему предупреждению землетрясений.
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Китай достроил гигантскую антенну для работы на сверхнизких частотах (ELF), по площади сопоставимую с Нью-Йорком.
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