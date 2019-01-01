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Парфенов о захвате Беларуси: «Великоват кусок. Не проглотить»
Российский телеведущий Леонид Парфенов на своем Youtube-канале ответил на вопрос, может ли Россия поглотить Беларусь.
Российский телеведущий Парфенов о захвате Беларуси: «Великоват кусок. Не проглотить»
Леонид Парфенов на своем
– Нет, я в это не очень верю. Это карта, которую разыгрывали еще в 90-е и в Минске (и в Москве – С.) Она выгодна, потому что с одной стороны белорусы мобилизуются вокруг бессменного президента. С другой стороны здесь (в России – С.) бессменный президент тоже какие-то дивиденды получает.
В общем, я не верю в вежливых людей в Витебске и Могилеве.
Не получится. Великоват кусок. Не проглотить.
Ранее белорусский политик Николай Статкевич в эфире украинского телеканала заявил: в Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан.
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Российский телеведущий Леонид Парфенов на своем Youtube-канале ответил на вопрос, может ли Россия поглотить Беларусь.
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