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Парфенов о захвате Беларуси: «Великоват кусок. Не проглотить»

02.01.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Российский телеведущий Леонид Парфенов на своем Youtube-канале ответил на вопрос, может ли Россия поглотить Беларусь.

Парфенов о захвате Беларуси: «Великоват кусок. Не проглотить»

Российский телеведущий Парфенов о захвате Беларуси: «Великоват кусок. Не проглотить»
Леонид Парфенов на своем Youtube-канале ответил на вопрос, может ли Россия поглотить Беларусь.

– Нет, я в это не очень верю. Это карта, которую разыгрывали еще в 90-е и в Минске (и в Москве – С.) Она выгодна, потому что с одной стороны белорусы мобилизуются вокруг бессменного президента. С другой стороны здесь (в России – С.) бессменный президент тоже какие-то дивиденды получает.

В общем, я не верю в вежливых людей в Витебске и Могилеве.


Не получится. Великоват кусок. Не проглотить.

Ранее белорусский политик Николай Статкевич в эфире украинского телеканала заявил: в Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан.



 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Российский телеведущий Леонид Парфенов на своем Youtube-канале ответил на вопрос, может ли Россия поглотить Беларусь.
 
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