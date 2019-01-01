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Поротников: власть должна обратить внимание на восток страны

02.01.2019 07:43 — Разное | Партизан  
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Такое мнение руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников высказал в Свободных новостях плюс.

Поротников: власть должна обратить внимание на восток страны
Общаясь с украинскими коллегами на тему начального этапа военного конфликта с Россией, отметил одну деталь: они склонны механически переносить свой печальный опыт на белорусские реалии.

Часто приходится слышать мнение, что в Беларуси дестабилизация, спровоцированная Россией, может начаться именно на востоке страны. Потому что и в Украине было так.

На самом деле белорусский восток и украинский юго-восток имеют радикальные отличия. Донбасс — регион переселенческий, территория внутренней колонизации сначала Российской империи, а затем — СССР в процессе индустриализации. Интересная особенность: зоны контроля так называемой ЛДНР распространяются преимущественно на территории, где украинцы не составляют большинства населения. В Беларуси даже новые города вроде Новополоцка, Светлогорска или Жлобина имеют достаточно мононациональный состав населения: 80% и более жителей — этнические белорусы.

Далее: украинский юго-восток граничит с относительно благополучными российскими регионами. Белорусский восток видит в качестве витрины российских реалий соседние очень небогатые Брянскую, Смоленскую и Псковскую области. В последней ситуация просто печальна, граничащие с Беларусью районы Псковщины — зона вымирания. В прямом смысле.

Донбасс с конца советского периода всегда демонстрировал пророссийские настроения. А у нас? За исключением Витебщины на востоке Беларуси пророссийской общественной активности не наблюдается. Да и в Витебской области она носит малопривлекательный вид.

В Беларуси вообще нет крупного политизированного бизнеса. В отличие от Украины, где тот же Ренат Ахметов в начальный период беспорядков на Донбассе надеялся использовать их как фактор давления на новые власти в Киеве в своих интересах.

Исходные данные для белорусского востока и украинского юго-востока совпадают только в том, что оба региона граничат с Россией. Что само по себе уже предпосылка для российского влияния, как позитивного (через торгово-экономическое сотрудничество, например), так и негативного. Самым очевидным примером последнего может выступать трансграничный криминал. Но не только. Фактор протяженной и неохраняемой границы с Россией создает условия для проникновения с территории соседней страны групп экстремистки настроенных людей (назовем их именно так, мягко) с целью спровоцировать конфликт и дестабилизировать ситуацию в регионе и стране.

Для предотвращения этой гипотетической угрозы необходимо обеспечить устойчивость восточных регионов Беларуси перед возможным внешним деструктивным давлением. Для этого требуются, во-первых, лояльность местного населения, а во-вторых — способность властей быстро и решительно пресечь любые возможные беспорядки.

В том числе и профессионально организованные и управляемые. Включая вооруженные. Опыт Украины показывает: зимой и ранней весной 2014 года из соседней страны в Луганск и Донецк сотнями завозили «туристов» для участия в беспорядках и захвата органов местной власти. А за ними появились «ополченцы» с профессиональной выправкой и нехарактерным для местных акцентом.

Лояльность населения гарантируется устойчивой социально-экономической ситуацией в регионе и высоким уровнем национального самосознания. К сожалению, и с первым, и со вторым у нас — масса проблем. И пока нет признаков того, что высокое минское начальство знает, как поправить ситуацию.

Способность быстро реагировать на возможные попытки дестабилизации подразумевает наличие в регионе достаточных сил и средств для силового контроля за ситуацией. После начала российско-украинского конфликта белорусские власти открыто заявляют о готовности задействовать армию во внутренних кризисах. Проблема в том, что армия изначально и психологически, и организационно, и технически ориентируется на противодействие внешним угрозам. Внутренними проблемами должны заниматься правоохранительные органы и спецслужбы.

Необходимо нарастить потенциал Полоцкого и Гомельского погранотрядов, чтобы в случае кризиса они были способны взять под контроль все трансграничные транспортные артерии. В бригадах внутренних войск в Витебске, Могилеве и Гомеле стоило бы сформировать по дополнительному батальону, «заточенному» на операциях по подавлению вооруженных беспорядков в городах. Очевидно, что такие батальоны должны быть оснащены бронетехникой и средствами преодоления баррикад, иметь достаточные возможности по разведке местности в виде тех же квадрокоптеров.


Минское начальство должно уделять гораздо больше внимания ситуации на востоке Беларуси как ключевом для национальной безопасности направлении. И никакой русофобии тут нет: политика всех соседних стран предсказуема, кроме России.

И когда нет представления, какой финт выкинет в следующий момент Кремль, патриотизм местного населения и потенциал региональных силовиков являются главными гарантиями того, что белорусско-российские отношения в будущем не перейдут опасную черту. Ведь главный урок, который показали нам всем события в Украине, — нападают на того, кто растерян, не готов и не способен к сопротивлению. А с теми, кто может и готов давать отпор, в Кремле предпочитают не связываться. Для примера сошлемся хотя бы на Эстонию.


 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Такое мнение руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников высказал в Свободных новостях плюс.
 
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