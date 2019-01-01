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Назван боксер года

02.01.2019 07:35 — Разное | Партизан  
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».


Официальный сайт организации пишет, что 21 июля он завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. 

В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии Усик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.

10 ноября 2018 года Усик защитил чемпионские титулы в поединке против Тони Беллью.


 
 
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».
 
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