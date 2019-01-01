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Назван боксер года
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года,
Официальный сайт организации пишет, что 21 июля он завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии Усик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.
10 ноября 2018 года Усик защитил чемпионские титулы в поединке против Тони Беллью.
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».
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