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В Мексике мэр вступил в должность и через полтора часа был убит

02.01.2019 07:33 — Разное | Партизан  
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В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность, сообщают зарубежные СМИ.

Алехандро Апарисио был руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. Во время нападения на него ранения получили также два человека, пишет telegraf.by
Подозреваемый в покушении уже задержан. Делом занимается прокуратура Мексики.
 
Напомним, ранее в Мексике разбился вертолет с губернатором штата. Кроме того, в Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки.


 
 
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В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность, сообщают зарубежные СМИ.
 
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