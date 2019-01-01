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Смертью минчанина закончилась драка на ул.Зыбицкой

02.01.2019 10:03 — Разное | БелТА  
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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Зыбицкой в пьяной драке погиб 46-летний мужчина. Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома вместе с коллегами из Центрального РУВД по горячим следам задержали жителя Гродно, причастного к совершению преступления. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что 31 декабря около 5.30 возник конфликт между посетителями одного из баров. "Причиной стала попытка одного из мужчин станцевать на столе. 46-летний минчанин сделал замечание, которое не понравилось отдыхающим из другой компании. Для разрешения конфликта мужчины вышли на улицу, где впоследствии 46-летнему жителю столицы были нанесены три удара в область лица. Потерпевший скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали в ГУВД.

Задержанному 28 лет, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Центральный (Минска) РОСК возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Санкция предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Зыбицкой в пьяной драке погиб 46-летний мужчина. Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома вместе с...
 
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