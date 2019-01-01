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Месси признан лучшим футболистом-2018 по версии Marca. Белорусов в ТОП-100 нет

02.01.2019 10:16 — Разное | Интерфакс  
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии авторитетного издания Marca.

В тройку лучших также вошли Лука Модрич (сборная Хорватии, "Реал") и Антуан Гризманн (сборная Франции, "Атлетико"). Четвертое место в списке занял Криштиану Роналду ("Ювентус"), пятое – Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Ожидаемо в ТОП-100 сильнейших футболистов отсутствуют белорусы.

 
 
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии авторитетного издания Marca. В тройку лучших также вошли Лука Модрич (сборная Хорватии,...
 
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