Белорусские НПЗ закупают нефть на новых условиях с учетом подорожания из-за налогового маневра

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ продолжаются в штатном режиме, закупки осуществляются на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".

"Поставки нефти на заводы идут в штатном режиме. Заводы законтрактованы, цена сформирована с учетом налогового маневра", - сказал представитель концерна.

Как сообщалось, в соответствии с белорусско-российским балансом поставок энергоресурсов, в 2019 году белорусские НПЗ планируют закупить в РФ 18 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2018 года.

Ранее также сообщалось, что во второй половине декабря 2018 года Минск и Москва вели напряженные переговоры о возможном предоставлении Беларуси компенсации в связи с удорожанием беспошлинных поставок нефти из РФ в связи с реализацией налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. По оценке Минска, в связи с этим дополнительные издержки за 2019-2024 годы составят порядка $10,5 млрд, в том числе порядка $400 млн в 2019 году.

Финальные в 2018 году переговоры о возможной компенсации в связи с налоговым маневром провели президенты Беларуси и России 29 декабря в Москве. Об успешных для Минска итогах переговоров не сообщалось.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", в 2018 году поставки нефти в Беларусь составили 18 млн тонн, что соответствует уровню 2017 года.