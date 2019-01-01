|
В первые часы 2019 года в Минске родились 8 малышей
Восемь малышей родились в столице за первые несколько часов 2019 года.
"Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января", - сообщает агентство
Первой на свет в новогоднюю ночь появилась девочка. Произошло это в 2:20 в 6-м роддоме. Здесь же в четыре утра родился мальчик.
В 1-м роддоме в полтретьего ночи родился мальчик, а около семи утра – еще один.
В роддоме № 2 на свет появились мальчик (в 3:10) и девочка (в 8:20).
По одному малышу родились в первые несколько часов 2019-го в роддомах № 5 (мальчик в 3:25) и № 3 (девочка в 7:25).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемь малышей родились в столице за первые несколько часов 2019 года. "Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января", -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)