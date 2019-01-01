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В первые часы 2019 года в Минске родились 8 малышей

02.01.2019 09:56 — Разное | Интерфакс  
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Восемь малышей родились в столице за первые несколько часов 2019 года.

"Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января", - сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлану Манышеву.

Первой на свет в новогоднюю ночь появилась девочка. Произошло это в 2:20 в 6-м роддоме. Здесь же в четыре утра родился мальчик.

В 1-м роддоме в полтретьего ночи родился мальчик, а около семи утра – еще один.

В роддоме № 2 на свет появились мальчик (в 3:10) и девочка (в 8:20).

По одному малышу родились в первые несколько часов 2019-го в роддомах № 5 (мальчик в 3:25) и № 3 (девочка в 7:25).

 
Теги: Минск
 
 
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Восемь малышей родились в столице за первые несколько часов 2019 года. "Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января", -...
 
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